Solberg: – Sonderingane med Venstre på låggir

Dei tre partileiarane Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) har for tida møte noko sjeldnare for å snakke om ei mogleg regjeringsplattform for ei eventuell treparti-mindretalsregjering.

– Vi har gått nokre rundar der vi snakkar systematisk om saker og område. Vi kartlegg kor dei store usemjene kan vere, og kor dei store ambisjonane kan vere. Men for tida er det mest merksemd om budsjettet. Vi brukar mykje ressursar på det, og derfor går sonderingane på låggir for tida, seier Solberg til NTB.

Ulike ambisjonar

Grande har gitt uttrykk for at spørsmålet om regjeringsdeltaking ikkje vil bli avklart før budsjettforhandlingane er over. Dei kjem etter planen først skikkeleg måndag 6. november, etter at KrF og Venstre har lagt fram dei alternative budsjettforslaga sine torsdag og fredag denne veka.

Men heilt stillstand rundt sonderingane er det likevel ikkje.

– Vi har jo mykje felles historie no. Så må vi sjå på kva som er viktig og kva som er mindre viktig i tida som kjem. Vi har samtaler der vi identifiserer semjepunkt, usemje, og ikkje minst ambisjonar for framtida. Også der kan det jo vere usemjer, medgir Solberg.

2 milliardar kroner

I opptakta til budsjettforhandlingane har KrF brukt kalkulatoren og komme fram til at forslaget til regjeringa til statsbudsjett for neste år har strøket tidlegare budsjettsigrar for KrF og Venstre til ein samla verdi av 2 milliardar kroner.

Statsministeren seier at også Høgre og Frp må tole at tidlegare blåblå satsingar blir trappa ned.

– Eg har ikkje sett den lista, så eg veit ikkje kva dei har lagt inn i den. Men uansett er vi i ei tid der vi må prioritere hardare. Det er også saker som Høgre og Frp har vunne tidlegare, som vi no trapper ned. Det skjer fordi vi har nye prioriteringar og ikkje berre kan fortsette med dei same tinga, seier Solberg til NTB.

Innom alle postar

Solberg leverer eit aldri så lite hjartesukk ei snau veke før budsjettforhandlingane startar i Stortinget mellom Høgre, Frp, Venstre og KrF.

– Vi har vel i dei fire siste forhandlingane vore borti omtrent kvar einaste post på budsjettet. Og då må vi av og til sette oss ned og diskutere «er dette viktigare enn det neste du har lyst på». Det er litt av kjernen i politikken, det handlar om dei viktige prioriteringane framover.

