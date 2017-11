Framleis fullt trykk i marknadsføring av kredittkort etter innstrammingar

Drygt to månader etter at reglane blei stramma inn har Forbrukarombodet gjennomført ein tilsynsaksjon.

– Vi hadde håpa fleire utlånarar ville følgje reglane, men slik er det ikkje. Vi ser heller ingen teikn på at omfanget eller trykket i kredittmarknadsføringa er dempa, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

149 annonsar og ei mengd e-postar og brev med reklame for kredittkortlån er gjennomgått i tilsynet. Det har resultert i at 18 låne-tilbydarar blir bedne om å endre marknadsføringa.

– Dei vanlegaste fellene har dreidd seg om at det ikkje finst lovpålagt informasjon om effektiv rente og totalpris i marknadsføringa, eller at denne typen informasjon er vanskeleg å finne. Konkrete tal er for eksempel skrive med lita skrift eller ikkje nemnt i det heile tatt i reklamar på radio, skriv Forbrukarombodet.

Etter 1. juni er det ikkje lov å framheve kor lett det er å søke om kredittlån, kor raskt ein får svar på ein søknad eller kor raskt ein kan få innvilga eit lån. Dei nye reglane slår også fast at lånekostnadene skal vere tydelege.

(©NPK)