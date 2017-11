Mann alvorleg skadd i kollisjon på riksveg 3

Dei to køyretøya kolliderte front mot front, og riksvegen var stengt i nesten tre timar torsdag ettermiddag. Like før klokka 17.30 opplyste politiet i Innlandet på Twitter at vegen var rydda og opna igjen i begge retningar.

Det var føraren av personbilen som vart flogen til sjukehus. Han sat ifølgje Adresseavisen fastklemt etter ulykka. Operasjonsleiar Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt opplyste til NTB like før klokka 17 at mannen var tatt ut av køyretøyet. Han fekk først behandling på staden, før han vart flogen til sjukehus.

– Det er loggført at han var ved medvit. Han er omtalt som alvorleg skadd, sa Løvseth.

Føraren av vogntoget vart lettare skadd i kollisjonen. Løvseth sa at politiet til så lenge ikkje veit kva som førte til ulykka.

– Vi har ikkje fått melding om spesielt vanskelege køyreforhold på staden, sa operasjonsleiaren.

Ulykka skjedde rundt klokka 14.30 like ved grensa mellom Sør-Trøndelag og Hedmark.

(©NPK)