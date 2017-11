Nortura beklagar Afghanistan-eksport av sauekjøt

Det har vekt oppsikt at det norske sauekjøtet enda opp i u-landet, og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har slått fast at dette er heilt uakseptabelt.

Styreleiar Trine Hasvang Vaag i marknadsregulatoren Nortura, seier til Nationen at ingenting tyder på at deira kjøt har fortrengt lokal matproduksjon i Afghanistan. Samtidig beklagar ho eksporten.

– Det er uheldig at kjøtet går til mindre utvikla land. Som representant for norske bønder er vi opptatt av å produsere mat til eigen befolkning og at andre land skal kunne gjere det same. Vi skal sjå på korleis vi kan endre våre rutinar for å unngå slike saker i framtida, seier Vaag.

Styreleiaren seier at deira undersøkingar viser at Afghanistan ikkje er sjølvforsynt og er avhengig av å importere fleire kjøtslag. Ho kallar likevel eksporten uheldig, men beskriv det heile som eit dilemma.

– I sommar fekk vi same pris for kjøt på verdsmarknaden, ja, faktisk litt høgare enn i Noreg. Alternativet var at kjøtet skulle gå ut på dato og at vi måtte ha kasta mat. Det er stor overproduksjon i det norske marknaden som presser prisane heilt i botn. Vi skal regulere marknaden, men vi ønsker å bruke alt som mat. Ikkje alle land har preferanse for sau, men det har Afghanistan. Meiner Dale verkeleg at det var rett å kaste kjøtet? Eg meiner det er eit spørsmål som kan stillast, seier Vaag.

