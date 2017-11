Regjeringa: Meir oppdrettslaks kan gi millioninntekter til kommunane

Måndag vart eit forslag som talfestar kor mykje næringa skal få lov til å vekse, sendt ut på høyring.

– I oktober skrudde vi på trafikklyset. No foreslår vi korleis veksten skal gjennomførast i praksis, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i ei pressemelding.

I førre veke gav Sandberg grønt lys for meir oppdrettslaks etter eit «trafikklys»-system der oppdrettsnæringa blir delt inn i 13 raude, gule og grøne soner, der fargen avgjer om oppdrettarane i området får lov til å vekse.

Forslaget som no blir sendt på høyring, inneber at aktørar i grøne soner får tilbod om å auke kapasiteten på sine løyve med 2 prosent. Dette inneber eit samla tilbod på om lag 8.000 tonn. Prisen er 120.000 kroner per tonn løyvet blir utvida med.

Dersom alle takkar ja til tilbodet, vil dette gi det offentlege inntekter på 960 millionar kroner. Av dette skal 80 prosent gå til kommunane og fylkeskommunane.

– I tillegg vil kommunane få inntektene frå dei nye løyva, som vi seinare skal tildele gjennom auksjon. Samla gir dette oppdrettsnæringa ei betydeleg moglegheit til å auke sin produksjon, seier Sandberg.

Høyringsfristen er sett til 8. desember.

Sandberg har allereie fått kritikk for å ha sett bort frå fagråd og gitt grønt lys til meir oppdrett i sitt heimfylke Nord-Trøndelag. Den såkalla Villaksalliansen meiner også det er sterkt kritikkverdig at dei områda som har fått raudt lys på grunn av stor risiko for villaksstammen, ikkje må redusere produksjonen slik ordninga opphavleg la opp til.

(©NPK)