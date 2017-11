Nobel-rapport bekreftar tvil om Hagen er valbar

Det er Aftenposten som tysdag omtalar den hemmelege rapporten.

På oppdrag frå Framstegspartiet har Stortingets konstitusjonelle avdeling greidd ut om vararepresentantar kan veljast inn i Nobelkomiteen. Bakgrunnen er at Carl I. Hagen, som er vararepresentant, har sagt at han vil inn i komiteen.

Sekretær i Nobelkomiteen Olav Njølstad svarte i oktober slik på NTBs spørsmål om det er nokon formelle avgrensingar som tilseier at ein vararepresentant ikkje kan sitte i Nobelkomiteen:

– Det vil eg tru. All den tid ein vararepresentant vil kunne komme til å møte på Stortinget, kan han eller ho ikkje vere medlem av Nobelkomiteen.

Njølstads forståing av ei innstramming i 1977 er at berre tidlegare stortingsrepresentantar er valbare.

Etter det Aftenposten kjenner til og melder tysdag, byggjer Stortingets rapport på same fakta og peikar i same retning: Ingen krystallklar konklusjon, men ei klar føring om at stortingsrepresentantar ikkje kan veljast til komiteen.

Overfor avisa bekreftar samtidig Njølstad at det er Stortinget som til sjuande og sist bestemmer og tolkar reglane.

– Det vil gjere det vanskeleg for komiteen dersom den har eit medlem som i lange periodar ikkje kan fungere fordi vedkommande må møte på Stortinget, seier han.

