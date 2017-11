Oslo Børs held fram oppover

Omsetnaden enda på 5,72 milliardar kroner, og Statoil toppa som vanleg lista over omsette selskap. Totalt skifta aksjar for 820 millionar kroner hender i selskapet måndag. Kursen enda opp 1,8 prosent.

Dagens vinnar blant dei mest omsette på hovudindeksen var DNO som auka med 5,9 prosent. Taparen var Yara som fall 2,2 prosent.

Norsk Hydro fall 0,5 prosent, Telenor fall med 0,3 prosent, mens DNB steig med 0,9 prosent.

Det var raude tal på dei tonegivande aksjeindeksane i Europa. FTSE 100 i London fall 0,7 prosent, det same gjorde DAX 30 i Frankfurt, mens CAC 40 i Paris fall ein halv prosent.

Prisen på nordsjøolje var tysdag oppe i 64,6 dollar fatet, men fall utover dagen. Ved børsslutt vart nordsjøoljen omsett for 63,8 dollar fatet, noko som er 80 cent meir enn på same tid måndag, men likevel eit fall på 0,8 prosent i løpet av handledagen. Eit fat amerikansk lettolje vart ved børsslutt omsett for 57,1 dollar.

(©NPK)