Politistasjonssjef Einar Aas forlèt Asker etter berre 100 dagar

– Eg har sagt ja til ei stilling som politirådgivar i Eastern Africa Standby Force, seier Einar Aas til avisa.

Styrken der Einar Aas skal vere rådgjevar er ein av fem brigadar der militæret, politiet og sivile samarbeider i forsøket på å halde fred og ro i Afrika.

– Dette er eit tilbod om ei eksotisk teneste der også familien kan vere med på mange opplevingar på det afrikanske kontinentet. Det var akkurat no toget gjekk frå perrongen, dette tilbodet hadde ikkje komme om to-tre år, seier Aas.

Ifølgje Budstikka var det ingen jubelscenar å spore då dei polititilsette i Asker fekk vite om utkallinga.

Aas kom til Asker frå stillinga som politiinspektør og leiar for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Aas vitna mot Eirik Jensen under rettssaka mot den tidlegare politimannen.

No vil stillinga til Aas i Asker bli utlyst som eit vikariat, for engasjementet i Afrika varer i første omgang til forsommaren 2018.

– Lengda på slike oppdrag er alltid usikre, men det kan tyde på at det blir moglegheiter for lengre engasjement, seier Aas.

Einar Aas søkte tidlegare i år på stillinga som leiar for felles eining for etterretning og etterforsking i Oslo-politiet, men den jobben gjekk til Grete Lien Metlid.

(©NPK)