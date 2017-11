frontpage Større risiko for å døy på jobb for utanlandske arbeidarar

Ein ny rapport viser at utanlandske arbeidarar i Noreg er mest utsett for ulykker. Risikoen for å døy på jobb er om lag 1,5 gonger høgare enn for nordmenn.