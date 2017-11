Sterk vind stoppa Tom Cruise – innspelinga avlyst tysdag

Superstjerna Tom Cruise er i Rogaland for å spele inn stuntscener på toppen av det berømte fjellplatået. Etter planen skulle tysdag vere første heile innspelingsdag, men sterk vind gjorde det til tider vanskeleg å lande med helikopter.

I morgontimane vart innspelinga utsett, før den til slutt vart avlyst for dagen. Ifølgje Stavanger Aftenblad vart det floge inn ein vindmålar på staden rundt klokka 12 som viste at vinden var for sterk til å gjere opptak.

Det er sett av tre dagar til opptaka på Preikestolen. Det skal blant anna spelast inn ein scene der Cruise skal klatre opp dei siste metrane på fjellet. Skodespelaren er kjent for å gjere sine eigne stunts og vart tysdag fotografert då han hang i eit tau utfor stupet.

Dei siste dagane har helikopter køyrt i skytteltrafikk opp til Preikestolen for å rigge til innspelinga.

