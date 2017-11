Stoltenberg forsvarar F35-planen 

Stoltenberg bekreftar at han vil delta når Noreg fredag skal markere at dei første kampflya har komme til Ørlandet.

Han forsvarar avgjerda om å kjøpe flya, som vart tatt mens han sjølv var statsminister i Noreg.

– Det var ei stor avgjerd, men eg er heilt sikker på at det var ei rett avgjerd, både for Noreg og for Nato. Det styrkjer både Noregs og NATOs nærvær i nord, det bidrar til å styrke vårt kollektive forsvar, og det bidrar til å styrke NATOs evne til å handtere krisesituasjonar utanfor NATOs område, seier Stoltenberg til norsk presse i Brussel.

Noregs plan er å kjøpe inntil 52 fly. SV har tatt til orde for å skaffe færre kampfly for å spare nokre av milliardane, mens Venstre ønsker å skyve delar av investeringa noko fram i tid.

Dei får inga støtte hos Stoltenberg.

– Eg skal vere varsam med å meine noko i ein norsk debatt. Men det må vere lov som NATOs generalsekretær å seie at du er veldig glad for at Noreg har tenkt å kjøpe over 50 fly. Det er bra. Det ønsker vi velkommen, seier Stoltenberg.

– F35 er eit moderne fly. Det er det beste i verda når det gjeld å handtere veldig krevjande oppdrag der vi også har motstandarar som har avanserte våpensystem, seier han.

(©NPK)