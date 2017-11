Trekker Aukrust-kunst etter mistanke om forfalsking

Få dagar etter auksjonsslutt fekk bodgjevarar beskjed om at teikningane ville bli trekt frå marknaden fordi auksjonshuset Blomqvist mistenkte at dei kunne vere falske. Det skriv Dagens Næringsliv.

Dagen etter at bodrunden var avslutta, og to av teikningane var selt, fekk auksjonshuset tips frå ein kjenner om at dei kunne vere forfalska.

Det er mistanke om at teikningane kan vere bevisste forfalskingar eller etterlikningar av teikningar trykt i Dagbladet, gjort av ein dyktig ukjent teiknar, som eit slags øvingsarbeid eller studie. Det fortel seniorekspert Tor Henrik Fjelldal ved Blomqvist Nettauksjon.

Han trur at teikningane ville hatt ein marknadsverdi på 3.000-4.000 kroner om dei var ekte.

Fjelldal seier at auksjonshuset i samsvar med normal prosedyre har ført tilbake tilslagssummane til dei aktuelle kjøparane.

I oktober blei eit autentisk postkort teiknet av Kjell Aukrust selt for 17.000 kroner på auksjonshuset Skanfils jubileumsauksjon.

