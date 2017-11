Heller ikkje Ap støttar SVs forslag om retur-stopp 

– Vi har avklart at vi ikkje kjem til å stemme for eit forslag som seier stans i all retur til Afghanistan, seier Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre.

Saka vart drøfta på gruppemøtet onsdag ettermiddag.

– For oss er det viktig å vere trygge på at forholda ved retur er akseptable. Derfor kalla vi inn to statsrådar her i dag, og svara frå dei legg vi til grunn. Vi held regjeringa ansvarleg for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, seier han.

Tidlegare onsdag vart det klart at heller ikkje Senterpartiet ville støtte SVs forslag.

