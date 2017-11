Helsedirektoratet: Fastlegar må slutte med ulovleg gebyrinnkrevjing

Ei forskriftsendring frå 2016 skulle sette ein stoppar for at pasientar ved legekontor måtte betale gebyr for SMS-bestilling av timar. Helfo varsla då at fastlegar måtte slutte med innkrevjinga med ein gong, skriv Dagens Medisin.

Firmaet HelseRespons, som leverer systemet med SMS-bestilling til mange legekontor, meinte tenesta var innanfor lova. Legeforeningen etterlyste ei juridisk avklaring, og Helsedirektoratet varsla at dei skulle sjå på saka.

– Dette er eit regelverk som er vanskeleg å formidle overfor omverda. Vi har jobba mykje med å forankre vår juridiske forståing internt og eksternt. Vi beklagar at det har tatt såpass lang tid, seier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Onsdag sende Mathisen ut brev til alle fastlegar i landet, kommunar, avtalespesialistar og regionale helseføretak der reglane for pasientbehandling blir presisert.

Der heiter det at «pasientar ikkje skal betale noko anna enn fastsette eigendelar/eigenbetalingar når dei skal til lege eller andre behandlarar i den offentlege helsetenesta».

Forbodet gjeld blant anna innkrevjing av SMS-gebyr på bestilling av legetime og gebyr frå pasientar som betalar med kort.

