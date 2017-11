Hesteeigar dømt til eitt års fengsel for vanskjøtsel

I tillegg har Drammen tingrett frådømt mannen retten til å ha dyr for alltid, skriv Drammens Tidende.

Det var nokre unge jenter som gjekk forbi innhegninga til hestane i Sande i Vestfold i fjor som oppdaga hestane og tok bilete av dei som dei la ut på Facebook. Det førte til at både Mattilsynet og politiet blei varsla.

I rapporten frå Dyrevernsnemnda blir skildra forholda for hestane som «den verste form for vanskjøtsel av hest vi nokon gong har sett».

Retten grunngir dommen med at hestane hadde sterke smerter over fleire år, at dei var fulle av skitt, at dei var utsett for risiko på grunn av gjenstandar i innhegningar og at to av hestane til slutt måtte bli avliva. Retten meiner også at den tiltalte gjennom sin oppførsel i retten ikkje har forstått alvoret i vanskjøttinga av hestane.

«Tiltalte viste inga forståing i retten for den årelange lidinga han hadde påført hestane. Desse alvorlege forholda, som medførte at to av hestane måtte bli avliva, såg ikkje ut til å bekymre tiltalte», heiter det i dommen.

Hesteeigaren nekta straffskyld i retten og viste til at han hadde helseproblem. Retten meinte at helsa til mannen ikkje kunne unnskylde det manglande stellet. Blant anna hadde ikkje hovane til hestane blitt klipt sidan 2008/2009 då mishandlinga blei oppdaga i påska i fjor. Hovane skal vanlegvis bli stelt og klipt annankvar månad.

Forsvararen til mannen, advokat Espen Wangberg, opplyser at dommen vil bli anka.

