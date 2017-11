Kjelder: Schibsted handplukka mann til leiarstilling 

Då Schibsted i 2014 valde å slå saman eininga for annonsar i dei fire abonnementsavisene og VG, tilsette dei kommersiell direktør i VG, Per Håkon Fasting (54).

Kjelder Dagens Næringsliv har pratet med, seier at stillinga aldri blei lyst ut, verken internt eller eksternt.

– Leiinga i Schibsted Norge kommuniserte våren 2014 at tilsetjinga av ein sentral annonsedirektør i Schibsted Norge skulle skje gjennom ein tilsetjingsprosess. Meg kjent skjedde det aldri, seier Elisabeth Haug.

Ho hadde då ei leiarstilling i Schibsted og rekna seg sjølv som ein aktuell kandidat til jobben. Haugs historie blir stadfesta av tidlegare annonsedirektør i Aftenposten, Gunn Helen Hagen. Ho seier at heller ikkje ho opplevde at det var nokon prosess rundt tilsetjinga av ny annonsedirektør.

Schibsted Norge-sjef Didrik Munch ønsker ikkje å kommentere saka, men seier at konsernet normalt har utlysing internt på dei fleste stillingar.

– Enkelte gonger er personar blitt tilsett direkte når det har vore openbert kven som er best. Vi meiner vi har god oversikt over kven som er aktuelle internt, seier han.

Per Håkon Fasting ønsket ikkje å kommentere saka.

Dei mannsdominerte styra i norske mediehus er blitt eit heitt tema blant mediefolk her i landet. Startskotet for debatten var ein artikkel i Dagens Næringsliv om leiinga i Schibsteds nye medieorganisasjon, Schibsted Medier. Den består av elleve menn og to kvinner. Avisa har ikkje talt med kommunikasjonsdirektør Lena K. Samuelsson, ettersom ho også sit i toppstillinga i konsernet og ikkje blir talt to gonger.

