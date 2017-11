SSB flytter 66 årsverk mellom Oslo og Kongsvinger

Interne høyringsnotat Finansavisen har fått tilgang til, viser at Statistisk sentralbyrå (SSB) arbeider med ein stor flytte- og omorganiseringsplan, parallelt med kutta i avdelinga for forsking.

Ifølgje planen skal totalt 66 årsverk bli flytt til og frå Kongsvinger. Kun åtte av årsverka vil halde fram i sine noverande jobbar, mens 58 årsverk bli flytt til heilt andre statistikkområde og får nye arbeidsoppgåver.

– Vi er tilsett ut frå kva utdanning og interesser vi hadde, og har brukt årevis på å byggje kompetanse innan vårt statistikkfelt. Vi trur dette vil sette kvaliteten og produksjonen mykje tilbake, noko som også vil gå ut over analysar og forsking, seier ein sentral statistikar som vil vere anonym.

Dei 58 personane det gjeld, må lære opp andre til å ta over eigen jobb, før dei sjølv må lære seg eit nytt statistikkområde og fagfelt.

Dei primære argumenta til SSB-leiinga for å flytte på statistikarane er at det sikrar geografisk samling av alle som driver med same arbeidsområde.

(©NPK)