Stortinget kan stoppe forslaget om å fjerne maskinskatten

Forslaget i statsbudsjettet om å fjerne skatt på verk og bruk – den såkalla maskinskatten – har førebels ikkje fleirtal på Stortinget. Ap og KrF seier nei, mens Senterpartiet seier «nja og tja», men med klar støtte til kravet frå kommunane om å sette ned eit lovutval.

– Vi ser at det er nokre svakheiter med systemet i dag, men vi er for eit lovutval. For forslaget frå regjeringa er ikkje godt nok gjennomtenkt, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB mens den eine ordføraren etter den andre åtvara om konsekvensane – milliontap og svekte tenester – dersom dei nye reglane blir innførte.

1,2 milliardar kroner

Ifølgje ordføraraksjonen vil kommunane som blir ramma, samla tape 1,2 milliardar kroner i inntekter dersom maskinskatten blir fjerna. Kortversjonen av dei mange appellane utanfor Stortinget onsdag kveld er at dette er pengar som i dag går til sjukeheimsplassar og lærarstillingar, men som med forslaget til regjeringa vil bli verande i store konsern med milliardoverskot og ofte hamne ut av landet.

– Maskinskatten er der i dag fordi store bedrifter opptar mykje verdifullt areal i kommunane. Mange industrikommunar melder om milliontap i inntekter med dei nye reglane, seier ordførar Astrid Aarhus Byrkenes (KrF) i Lindås kommune til NTB.

Ikkje budsjettsak

Forslaget til regjeringa er å fase ut skatten over ein femårsperiode frå 2019 til 2023, og at industriselskap heller skal betale eigedomsskatt basert på verdien av bygningane.

– Derfor høyrer ikkje denne saka heime i behandlinga av statsbudsjettet, og dermed er det heller ikkje fleirtal for forslaget i Stortinget, sa Arbeidarpartiets finanspolitiske talsmann Trond Giske til dei frammøtte ordførarane.

Giske summerte opp demonstrasjonen slik:

– De er ikkje den største demonstrasjonen vi har hatt her på plenen framfor Stortinget. Noko sikkerheitsoppbod er det heller ikkje snakk om. Men om alle dei menneska de representerer hadde vore her, då ville det vore den største demonstrasjonen nokosinne, sa Ap-nestleiaren til applaus frå den tverrpolitiske forsamlinga.

Tydelege i forhandlingane

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad hadde også tatt turen ut på plenen.

– Vi har vore tydelege i budsjettforhandlingane som går føre seg, på at KrF ikkje støttar forslaget om å fjerne maskinskatten, seier han til NTB.

Ordførarane ber no om at det blir oppretta eit lovutval.

– Lova vi har i dag er moden for forbetringar. Vi vil gjerne vere med på å få på plass ei ny og meir framtidsretta lov, seier Byrknes.

Kritiserer skatten

Kritikarane av den såkalla maskinskatten, deriblant LO og NHO meiner derimot at maskinskatten både er kaotisk og at den set norske arbeidsplassar i fare.

– For det første er det feil at dette ikkje er greidd ut. Poenget er at vi ønsker å betale skatt både på eigedom og bygningar, men skatt på maskiner er vanskeleg av fleire grunner, blant anna er det vanskeleg å taksere, seier leiaren i NHOs største forbund, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Han følgde ordførardemonstrasjonen frå sida – og sukka tungt:

– Alt dette vil bli tatt igjen dersom dei innfører same eigedomsskatt på anna næringsliv. Det blir meiningslaust at den mest konkurranseutsette delen av næringa skal betale skatt som resten av skjerma næring slepp, seier han.

Administrerande direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund viser til at handelsbalansen for Fastlands-Noreg går over 200 milliardar i underskot.

– Venstre har i budsjettforhandlingane tatt til orde for å kompensere kommunane og avgrense endringane noko. Det dannar eit godt utgangspunkt for å finne ei balansert løysing, meiner Lahnstein.

