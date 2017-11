Analyserer data frå helikopteret som styrta på Svalbard

Tysdag kveld blei data frå alle dei tre einingane lasta ned. Taleregistratoren inneheld rundt 25 minutt med lydopptak av god kvalitet frå den siste turen til helikopteret. Berre éin av to GPS-einingar lagrar data om rørslene til flyet.

Statens havarikommisjon for transport skriv på sine nettsider at vidare analyse vil vere viktige bidrag for å forstå ulykka.

Helikopteret styrta i sjøen utanfor Barentsburg 26. oktober med åtte personar om bord. Éin av dei omkomne blei funne og henta opp av vatnet, dei andre sju er ikkje funne.

Onsdag opplyste sysselmannen at søket etter dei andre sakna ville bli trappa ned frå og med torsdag.

– Vi trekker ut dei store ressursane, men vil framleis overvake søkjeområda framover, sa sysselmann Kjerstin Askholt.

