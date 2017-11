Høgre størst på ny meiningsmåling

På eitt år har Ap falle med 11 prosentpoeng på Opinions målingar.

– At Ap ikkje har klart å mobilisere i haust, heng saman med eit dårleg halvår. For å komme seg ut av det må Arbeidarpartiet på bana og snakke om politikk igjen. I det siste har det handla mykje om andre ting enn politikk, som meiningsmålingar i valkampen og intern usemje etterpå. Det begeistrar sjølvsagt ikkje veljarane, seier dagleg leiar Marte Gerhardsen i tankesmia Agenda til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SV og Senterpartiet kan notere framgang, på høvesvis 1,4 og 0,6 prosentpoeng til 7,3 og 11,2 prosents oppslutning i målinga.

Dei siste åra har tradisjonelt store sosialdemokratiske parti i Europa nærmast kollapsa. Tidlegare partisekretær Martin Kolberg i Ap har åtvara mot at det same kan skje her. Men Gerhardsen deler ikkje den frykta.

– Eg har ingen grunn til å tru at Arbeidarpartiet no er inne i same dårlege trend som vi har sett i ein del andre land, seier ho.

Dei andre partia har slik oppslutning (endring frå sist måling i parentes): Høgre 25,7 (-1,0), Frp 14,9 (som sist), KrF 4,0 (-0,1), Venstre 4,3 (+0,2), Raudt 2,8 (+0,6) og MDG 3,8 (-1,1).

Meiningsmålinga er basert på 956 intervju gjennomført mellom 31. oktober og 6. november. Feilmarginen varierer frå 1 til 3 prosentpoeng.

