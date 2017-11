SSB-sjef Christine Meyer går av, ifølgje fleire medium

Både Aftenposten og NRK melder at dei har fått stadfesta at SSB-direktør Meyer går av. VG siterte informerte regjeringskjelder på at Meyer truleg er ferdig i jobben, men la seinare på kvelden til at avisa hadde fått opplyst at det ikkje er inngått nokon avtale om Meyers avgang.

Meyer har to gonger dei siste dagane vore i møte med finansminister Siv Jensen (Frp) på grunn av stor uro knytt til omorganisering internt i SSB. Eit nytt møte mellom dei to er planlagt fredag morgon. Seinare på dagen er dei tilsette i SSB kalla inn til eit allmøte.

Umogleg

Nestleiaren i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) i SSB, Henrik Holck Johannessen, seier til NRK at han ikkje kan bekrefte at Meyer går av, men legg til at han registrerer at «det nærmast er utan tvil at ho må gå».

– Dersom det er rett, så respekterer vi den avgjerda. Om det er riktig at Finansdepartementet ikkje lenger har tillit til Meyer, så vil det vere heilt umogleg for henne å halde fram. Då seier det seg sjølv at ho må gå av, seier han.

Holck Johannessen seier at Meyer har komme inn som eit friskt pust i den tradisjonstunge organisasjonen, men at mange nok har følt at det har gått litt fort i svingane.

Åtvara Meyer

Ifølgje NRK skal leiinga i Finansdepartementet ha åtvara Meyer mot å ta for omfattande grep før statistikklovutvalet leverer sine konklusjonar om SSBs rolle framover.

Utvalet starta sitt arbeid i fjor haust og skal levere sin rapport 15. desember. Men samtidig har Meyer starta ein omfattande omorganiseringsprosess der blant anna 25 forskarar skal flyttast frå forskingsavdelinga til statistikkavdelinga.

Fleire samfunnsaktørar – inkludert sentrale partar i arbeidslivet som LO og NHO, har gitt uttrykk for tvil om Meyer er eigna til jobben og om SSB også i framtida vil kunne levere like godt til Teknisk berekningsutval, som legg føringar for dei årlege lønnsoppgjera.

Torsdag vart det kjent at tillitsvalde i SSB har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet etter tilbakemeldingar frå tilsette om store fysiske og psykiske reaksjonar.

Uttrykte ikkje tillit

Etter eit møte mellom Meyer og Jensen onsdag, svarte finansministeren noko unnvikande på spørsmål frå NRK om ho har tillit til SSB-sjefen:

– På dette tidspunktet er eg først og fremst opptatt av å gå inn i alle fakta i saka. Det er ei sak mange engasjerer seg i og mange har meiningar om, og eg skjønner det. Fordi Statistisk sentralbyrå leverer viktig statistikk og forsking til mange ulike samfunnsaktørar.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wåler seier til DN at møtet fredag mellom Meyer og Jensen går som planlagt.