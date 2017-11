SV har størst del kvinnelege veljarar

Dei førebelse tala frå veljarundersøkinga viser at kjønnsforskjellane i stemmegjevinga framleis er stabile, og at kvinner framleis stemmer meir til venstre enn menn, viser tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tala frå valet i haust viser at 51 prosent av kvinnene stemte enten på Ap, Sp, SV eller Raudt. Stemmene frå den mannlege befolkninga gjekk hovudsakleg til sentrum og høgresida. 53 prosent av mennene stemte på Høgre, Frp, Venstre eller KrF.

Under fire av ti Frp-veljarar er kvinner, mens KrF har nesten like mange kvinnelege veljarar som SV – seks av ti KrF-veljarar er kvinner. Deretter følgjer Raudt og Ap, der nesten seks av ti veljarar er kvinner.

Senterpartiet er det partiet som har jamnast fordeling av veljarane, ganske så nøyaktig 50–50. Høgre er ikkje langt unna med ein kvinnedel på 46 prosent av sine veljarar.

Tala viser også at parti med ein klar miljøprofil gjer det best blant veljarar under 30 år. Arbeidarpartiet gjer det ikkje veldig bra i denne aldersgruppa med 23 prosent av dei yngste veljarane, men er likevel det partiet som står sterkast blant dei under 30 år.

Frp har – som før – flest veljarar som berre har gjennomført grunnskule – heile 22 prosent. Berre 6 prosent av dei som har høgare utdanning, leverte stemmesetel med Frps namn på. Blant dei høgskuleutdanna er det Ap som står sterkast med 27 prosent, tett følgt av Høgre med 25 prosent av stemmene frå denne gruppa.

(©NPK)