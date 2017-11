FN ber regjeringa femdoble mottaket av kvoteflyktningar

I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringa lagt opp til å ta imot 1.120 kvoteflyktningar neste år. Både i 2017 og i 2016 har dette talet vore på 3.000.

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, meiner Noreg burde sikra talet på rundt 3000 – og håper samtidig regjeringa på sikt vil ta inn 5.000 kvoteflyktningar i året, melder VG.

Grandi roser samtidig innsatsen Noreg har gjort.

– Vi setter pris på den viktige milepælen Noreg passerte ved å omplassere 3.120 flyktningar i 2017. Dette sender eit kraftig bodskap om solidaritet til dei landa som har tatt imot flest flyktningar, og motiverer dei til å fortsette å halde grensene sine opne og gi beskyttelse til dei som flyktar frå konflikt og forfølging, skriv Grandi.

SV vil ha 5.000 kvoteflyktningar i 2018

Karin Andersen (SV), leiar av kommunal- og forvaltningskomiteen, seier kommunane står klare.

– Vi har plass og kommunane ber også om det. Derfor foreslår SV i Stortinget at Noreg skal ta imot 5.000 kvoteflyktningar til neste år. KS var på høyring i Stortinget og bad oss om å opne for fleire busetjingar, så her er det både kapasitet og plass, seier Andersen.

Ho meiner fleire menneske på flukt hamnar i flyktningleirer der det skortar på mat, medisinar og skolegang for barn.

– Innsatsen for «å hjelpe dei der dei er» i leirane visst heilt gløymt. Skal ikkje dette systemet bryte saman, må fleire land ta imot kvoteflyktningar slik FN seier, seier Andersen.

Ressursar må gå til integrering

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor seier på sin side at Noreg no må bruke innsatsen og ressursane på å integrere dei som har komme til landet.

– Frå 2014 til september 2017 har Noreg gitt opphald til over 10.000 overføringsflyktningar og er med det landet i verda som tar imot flest overføringsflyktningar i forhold til folketalet, seier han.

For Andersen er ikkje dette godt nok.

– Det heiter seg at der det er hjarterom, er det husrom. Husrom er det, men hjarterom manglar i Regjeringa, seier Andersen.

(©NPK)