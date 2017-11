Hareide ber Jensen stadfeste SSBs sjølvstende

Utgreiinga frå Statistisk sentralbyrås direktør Christine Meyer fredag, gjer Hareide uroleg.

– Eg vil be om at Siv Jensen stadfestar at SSBs sjølvstende ikkje er sett i spel i den pågåande prosessen. Ho må stadfeste at SSBs uavhengige posisjon ikkje har vore eit tema verken indirekte eller direkte i møter og anna kommunikasjon mellom finansministeren og SSB-direktøren, seier Hareide til NTB.

Fredag gjorde Meyer det klart at ho ikkje har tenkt å seie opp jobben sin. Meyer retta derimot krass kritikk mot SSBs eigarar – Finansdepartementet.

– Etter dei siste hendingane dei siste vekene hendingar er eg bekymra for SSBs sjølvstende. SSB skal ikkje vere avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal vere uavhengig og ikkje bli styrt politisk, sa Meyer.

Hareide seier til NTB at dette må Jensen snarast avklare.

– SSBs sjølvstende er heilt avgjerande. Dei har ein sjølvstende på same måte som Universiteta har det. Det er spesielt viktig at den blir tatt vare på. Og etter Meyers utgreiing ser eg grunn til å spørje Jensen om denne sjølvstendet er varetatt. Det må finansministeren forsikre oss om, seier Hareide.

