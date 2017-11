Norwegian får nei frå Russland – Sibir-korridoren stengd

Forhandlingane i Oslo blei avslutta torsdag, fortel Dagens Næringsliv.

Ein 60 år gammal avtale gjer at SAS framleis er det einaste selskapet i Skandinavia som har lov til å fly over russisk luftrom i Sibir. Norske styresmakter ønskte at også Norwegian skal få denne retten. Det blir det førebels ikkje noko av.

– Vi er skuffa over at norske styresmakter ikkje har gjort meir for å sikra eit norsk selskap dei same rettane som eit svensk til å fly raskaste vegen til Kina, Sør-Korea og Japan, og at nye norske arbeidsplassar og verdiskaping i turistnæringa tilsynelatande ikkje er høgare på dagsordenen, seier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Dagens Næringsliv.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønskjer ikkje å kommentera uttalane frå Norwegian.

