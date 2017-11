– Eitt vådeskot i månaden i politiet

Den allmenne væpninga stoppa 3. februar i fjor. Sidan då har det vore 20 hendingar der tenestemenn har skote utan å ha kontroll, viser tal ABC Nyheter har henta inn frå Politidirektoratet (POD).

To episodar har ført til personskadar.

Tala frå POD er basert på kva dei tolv politidistrikta sjølv har rapportert inn, og skal vere à jour per 1. september i år.

– Fellestrekket er at det har skjedd brot på tryggingsreglane til politiet og at polititenestepersonen på grunn av eiga aktløyse ikkje har forstått at det har vore skot i kammeret når avtrekk er gjort, skriv sjef for spesialeininga sjef Jan Egil Presthus i ein kommentar til ABC Nyheter.

Spesialeininga for politisaker blir i dei aller fleste tilfelle involvert. Den strengaste straffa nokon i politiet hittil er pålagt for brot på straffelova ved å valde fare for andres liv og helse, er eit førelegg på 12.000 kroner.

Den alvorlegaste hendinga skjedde 11. januar 2017, då ein tenestemann skaut seg sjølv i leggen under skytetrening på Vatne i Sandnes kommune. Den andre personskaden skjedde i mai 2016 då ein tenestemann vart treft av ein rikosjett i leggen frå eit skot som trefte betonggolvet.

Dei fleste farlege skyteepisodane har skjedd inne på ein politistasjon, skytebane eller inne i ein bil, medan tre har skjedd i det som vert kalla offentlege rom.

(©NPK)