Opposisjonsparti ber Jensen forklara seg om SSB

– Her manglar vi gode svar, slår nestleiar i Arbeidarpartiet Trond Giske fast overfor NRK.

Han reagerer på det som kjem fram i eit VG-intervju med den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer. Meyer hevdar at ho fekk beskjed frå Finansdepartementet om at alt ville «gå fint» om innvandringsforskaren Erling Holmøy fekk halda fram i jobben i forskingsavdelinga til SSB. Dette avviser departementet.

– Det Christine Meyer seier i VG er ganske oppsiktsvekkjande. Viss Finansdepartementet har blanda seg borti stillingsplasseringa for enkeltforskarar, enkeltprosjekt, så er det brot med den uavhengige rolla SSB har etter lova, seier Giske.

Han krev at Jensen kjem på banen og forklarer seg.

– Det dramatiske er at ein SSB-leiar går av, eigentleg etter å ha blitt sagt opp av finansministeren, utan at det er gjeve ei god grunngjeving. Det er den som manglar no, seier Giske.

KrF-leiar Knut Arild Hareide er også overraska over påstandane som kjem fram i VG.

– Vi veit jo at Statistisk sentralbyrå skal vera politisk uavhengig. Vi skal kunna stola på SSB uavhengig av kva politisk farge det er på statsråden i Finansdepartementet. Her kjem det altså fram informasjon der ein går inn i enkeltpersonar og enkeltsaker, seier han til NRK.

– Vi skal ikkje trekkja nokon konklusjonar før vi har høyrt forklaringa til Siv Jensen på denne informasjonen som har kome i natt. Men det er viktig at Finansdepartementet no gjer ting tydeleg og ryddar opp i kva informasjon og kva ordrar Christine Meyer har fått, seier Hareide.

