DN: Frp vil gi Carl I. Hagen plass i Nobelkomiteen

Innstillinga skal vere klar tysdag kveld, for deretter å bli behandla i Frps stortingsgruppe onsdag ettermiddag.

Formelt er det Stortingets fleirtal som avgjer kven som skal veljast til Nobelkomiteen, men sedvane er at kandidaten til partia får plass. Frps Christian Tybring-Gjedde er heilt klar på at Frps medlem i komiteen må bli Carl I. Hagen.

– Og dersom ikkje valkomiteen kjem til å innstille på han, har eg varsla at eg uansett på vårt gruppemøte vil fremje hans kandidatur, seier Tybring-Gjedde til Dagens Næringsliv.

Han ser ingen problem med at Hagen også er vararepresentant til Stortinget.

– Det er jo nokre som har prøvd å finne formalistiske grunngjevingar for å hindre at Carl I. Hagen blir valt til Nobelkomiteen. Det har eg ikkje så veldig sansen for.

– Hagen er andre vara til Stortinget, men er første vararepresentant så lenge Siv Jensen sit i regjering. Og uansett om Hagen vil møte på Stortinget, så vil ikkje han diskutere Nobelkomiteens arbeid med andre på Stortinget, seier Tybring-Gjedde.

Han meiner Carl I. Hagen vil vere ei viktig stemme i komiteen og viser i tillegg til at han er godt kvalifisert.

– Og uansett kan det ikkje gå så mykje verre i Nobelkomiteen enn det har gjort. Det har vore mange rare tildelingar, som utdelinga til president Obama eller dei som planter tre, seier Tybring-Gjedde.

(©NPK)