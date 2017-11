Nav utbetaler dagpengar utan å sjekke om mottakarane oppfyller krava

Dagpengar skal erstatte tapt inntekt som følgje av arbeidsløyse. For å få dagpengar må ein vere såkalla reell arbeidssøkjar, noko som inneber at ein er villig til å ta alt slags arbeid, kvar som helst i landet. Riksrevisjonens siste rapport påpeikar at Nav utbetalar dagpengar utan å sjekke om desse krava er oppfylte.

– Vi konstaterer at Arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikkje har god nok kvalitet, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Talet på dagpengemottakarar auka med 13 prosent frå 2015 til 2016, frå 67.100 til 75.800 mottakarar. I fjor utbetalte Arbeids- og velferdsetaten 15,45 milliardar kroner i dagpengar. Foss reagerer på at det ikkje er sikra at desse pengane har gått til folk som har rett på dagpengar. Riksrevisjonen konstaterer også at Arbeids- og velferdsetaten ikkje har tilstrekkeleg saksbehandlingskvalitet, noko som også kan føre til at søknadar om dagpengar feilaktig blir avslått. Mykje tyder også på at ein stor del av mottakarane har inntekt dei ikkje oppgir.

– Arbeids- og velferdsetaten må sørgje for at forvaltninga av ordninga har god kvalitet, også for å behalde tilliten til dagpengeordninga som ein viktig del av det sosiale sikkerheitsnettet, seier Foss.

(©NPK)