TV 2-topp venta over eitt år før han reagerte på tips om seksuell trakassering

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen stadfestar overfor VG at alle dei fem sakene i TV 2 som no er kjende, er knytt til sportsavdelinga.

I ein av desse sakene sat han med informasjon om grove hendingar i halvtanna år, utan å gripe inn. Kvinna som var utsett for hendingane, varsla fleire gonger utan at noko vart gjort.

– Det var ein grov feil å ikkje gripe inn då eg først vart gjort oppmerksam på dette. Eg har sove på jobb, og konsekvensen av det er at medarbeidarar har lidd overlast. Det skal ikkje skje. Det er mitt ansvar, og på vegner av meg sjølv og TV 2 vil eg seie unnskyld til dei som har blitt ramma av det, seier han til avisa.

Kvinna som vart utsett for trakasseringa, ønskjer ikkje å kommentere hendinga overfor avisa.

Hagen understrekar at han ikkje kjente alle detaljar i historia som kvinna har fortalt om. Då han vart kjent med dei alvorlege skuldingane, vart mannen som stod bak episodane umiddelbart sagt opp. Men før dette skjedde hadde mannen halde fram med trakasseringane.

Nyheitsredaktør Karianne Solbrække innrømmer at TV 2-leiinga i fleire tilfelle har reagert for seint når dei har blitt informert om slik trakassering.

– Eg merkar at eg er så rasande på at ynkelege menn i så mange år har fått ture fram utan at nokon reagerer, seier ho.

I eit innlegg på TV 2s nettsider skriv ho at «Dagens ledelse tolerer ikke dritt fra menn som ikke forstår at de misbruker makten og stillingen sin.»

Opplysningane om sextrakassering i TV 2 kom fram då TV 2-profilen Alexander Schau på Twitter la ut 24 meldingar som fortalde om dei mange hendingane i TV-kanalen.

