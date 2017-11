Bustadspekulantar ser ut av Oslo

Det kjem fram i ein ringerunde NRK har gjort til eigedomsmeklarar i dei fem største norske byane: Firma som tidlegare berre dreiv i Oslo, kjøper no leilegheiter over heile Noreg. For å bremse veksten I Oslo, stramma regjeringa inn på bustadlånskrava og innførte eigne særkrav.

– Vi ser pågang frå investorar som har nådd toppen, og ikkje lenger finn bustadmarknaden i Oslo interessant. No ser dei i staden på moglegheitene i Bergen, Stavanger og Trondheim, fortel journalist Torgeir Hågøy i næringseigedomsmagasinet Estate.

Byråden for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap), vil beskytte vanlege bustadkjøparar i bodkrigen med eigedomsinvestorar.

– Vi er i dialog med statsråd Jan Tore Sanner. Dei store byane ønsker seg verkemiddel som sikrar levande bumiljø med barnefamiliar i sentrum, seier Tryti.

