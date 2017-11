Vegdirektøren inn på teppet hos samferdselsministeren

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kalla vegdirektøren inn på teppet etter avsløringane om at tilstanden til mange norske bruer er dårlege, at dei ikkje vert sjekka når dei skal, og at manglane heller ikkje vert registrerte.

– Det er klart at vi formidla det eg er opptatt av, som er at vi ikkje har registreringa på stell – det er alvorleg. Og det må ordnast. Det synet deler naturlegvis statsråden med oss, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til VG etter møtet onsdag med Solvik-Olsen.

Det var VG som tysdag avslørte eit Vegvesenet bryt reglane for årlege inspeksjonar av riks- og fylkesvegbruer. Vegvesenets eigen brudatabase Brutus viser at éin eller begge av fristane for inspeksjon er brotne for 55 prosent av bruene i landet.

– Registreringsproblematikken blei klarare for meg i samband med Vegtilsynets rapportar, seier Gustavsen og opplyser at Vegvesenet no har starta eit nasjonalt prosjekt for å gjennomgå korleis dei jobbar.

Samtidig har vegdirektøren forplikta seg til å få alle rapportar om brusikkerheita frå 2017 registrert i Brutus innan 1. februar 2018.

Han understrekar samtidig at norske bruer er trygge å køyre på, men at mange har for dårlege rekkverk og overgangar mellom veg og bru. Han meiner at situasjonen ikkje er kritisk for trafikktryggleiken.

– Det er klart at vi er svært opptatt av at det ikkje er bereevne-problem, men vi erkjenner at vi har eit forfall på bruene våre. Du får dette på blant anna rekkverk, seier Terje Moe Gustavsen.

