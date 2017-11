Helje Solberg kåra til årets kvinnelege medieleiar

Juryen framhevar redaktør og administrerande direktør i VGTV Helje Solberg som djerv, uredd og inspirerande og som ein av dei mest markante leiarane i norsk mediebransje. Juryen karakteriserer henne som ein leiar utan skjult agenda, som støttar og løftar medarbeidarane sine.

Solberg har 23 år bak seg i VG, og blei i 2006 den første kvinnelege nyheitsredaktøren i avisa, og sidan 2015 redaktør og administrerande direktør for VGTV.

Årets talentprisen går til kvinner under 35 år som viser stort leiartalent og gode resultat innan journalistikk, marknad eller organisasjon.

Jorun Berntsen, leiar for digitale brukarinntekter og abonnement i Aftenposten, får prisen fordi ho blir skildra som ein lagspelar med imponerande resultat. Sist veke nådde avisa 100.000 digitale abonnentar, og juryen meiner leiinga til Berntsen var avgjerande for at avisa nådde denne milepælen.

Medieprisane blei delte ut torsdag kveld under haustkonferansen til Medienettverket. Medienettverket er eit nettverk på tvers av mediebransjen som arbeider for å inspirera fleire kvinner til å ta leiarposisjonar innan medieyrket.

(©NPK)