Jagland sat i Nobelkomiteen mens han var stortingsrepresentant

Ifølgje ei oversikt som Nettavisen har utarbeidd, var Thorbjørn Jagland på fast plass i Stortinget frå januar 2009 til hausten 2009. Nettopp frå 1. januar var Jagland også medlem i Nobelkomiteen.

Det same gjaldt SV-representanten Ågot Valle, som også var komitémedlem i same periode.

– Begge deltok på vanleg vis i arbeidet til Nobelkomiteen i 2009. Dette var i forståing med synet til stortingsfleirtalet, slik det kom til uttrykk då dei to blei valde til medlemmer av Nobelkomiteen hausten 2008. Både Jagland og Valle hadde gjort det klart at dei ikkje søkte attval til Stortinget, opplyser direktør for Nobelinstituttet, Olav Njølstad.

Nominasjonane blei gjenstand for diskusjon i Stortinget, som godtok dette nettopp fordi Jagland og Valle ikkje tok attval.

– Dette hadde elles også skjedd tidlegare, seinast då Odvar Nordli blei vald som medlem av komiteen hausten 1984, med verknad frå 1. januar 1985, opplyser Njølstad til Nettavisen.

Årsaka til at mange er kritiske til at stortingsrepresentantar sit i komiteen, er at det då kan stillast spørsmål ved om komiteen er uavhengig.

