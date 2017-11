Raudgrøn jubel over oljeråd frå Noregs Bank

– No må Siv Jensen og resten av regjeringa lytta til fagekspertisen. Om vi ikkje får tydelege signal om at regjeringa raskt vil følgja opp tilrådinga frå Noregs Bank, så kjem Dei Grøne til å ta initiativ til eit eige forslag om dette i Stortinget, seier stortingsvararepresentant og økonom Per Espen Stoknes.

MDG meiner rådet frå banken er eit kraftig marknadssignal til investorar og energiselskap i heile verda.

– Det er også eit tydeleg varsku til norsk energisektor om at fornybarrevolusjonen skyt fart og omsider er på veg til Olje-Noreg, seier Stoknes.

Også SV er strålande nøgd med tilrådinga frå Noregs Bank.

– Oljefondet bør trekkja seg ut av all fossil energi, og dette er eit veldig stort steg i rett retning. Så seint som i vår sa vi at oljefondet måtte redusera investeringane i fossil energi, både av omsyn til klima og av risikoen knytt til å ha store investeringar i fossilindustrien, seier SV-leder Audun Lysbakken.

Miljøstiftinga ZERO er også blant dei som jublar over forslaget, som dei meiner er i tråd med tilrådingane dei har delt over fleire år.

– Verda endrar seg er i raskt, og det er svært risikabelt å leggja for mange egg i same korga. Når verda flyttar seg bort frå olje, bør Noreg gjera det vi kan for å redusera eksponeringa vår mot oljeprisen, seier ZERO-leder Marius Holm.

