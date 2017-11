Ytterhorn møtte på Stortinget mens ho sat i Nobelkomiteen 

Arbeidarpartiet reiste onsdag prinsipielle innvendingar mot at Framstegspartiet same dagen nominerte Carl I. Hagen til partiet sin plass i Nobelkomiteen. At Hagen er vararepresentant til Stortinget, kan ifølgje kritikarane truga den uavhengige rolla til komiteen strir mot ein lang tradisjon.

Men Roy Steffensen (Frp) har grave i gamle referat på Stortinget og funne ut at Ytterhorn, som Hagen kan koma til å erstatta i Nobelkomiteen, hadde begge rollene allereie i 2001.

– Det er altså ingen ny prinsipiell situasjon med Carl I. Hagen, skriv Steffensen på Facebook.

Hagen ønskjer ikkje å kommentera saka, mens Ytterhorn seier dette til NRK.

– Det kan eg ikkje hugsa. Men om det var slik, i 2001, så var det på tampen av stortingsperioden min, og eg var på veg ut.

Samtidig seier ho Nobelkomiteen no kan hamna i ein håplaus situasjon:

– Dersom Hagen kjem inn, vil komiteen bli assosiert med Stortingets arbeid og ikkje verka uavhengig.

Også Thorbjørn Jagland (Ap) og Ågot Valla (SV) hadde ei slik dobbeltrolle i 2009. Dei blei valde inn i Nobelkomiteen frå 1. januar 2009, samtidig som dei sat som stortingsrepresentantar til etter valet på hausten same året, skriv Nettavisen.

Begge hadde derimot sagt frå seg attval, noko som var årsaka til at Stortinget godtok nominasjonane.

To ulike sedvanar

Både Venstre og SV støttar initiativet til Ap. Høgre har førebels ikkje uttalt seg i saka, utover ei pressemelding frå stortingspresident Olemic Thommesen, som representerer Høgre.

Senterpartiet uttalte onsdag at partiet ikkje ønskjer å blanda seg inn i nominasjonsprosessane til andre parti, men ber no Stortinget om råd.

– Det er slik at to sedvanar står mot kvarandre. Då meiner eg at presidentskapet i Stortinget må gje valkomiteen rettleiing om kva sedvane som skal følgjast, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp til NTB.

Avventande

På den eine sida er det tradisjon for at partia ikkje blandar seg inn i nominasjonsprosessane til kvarandre, men på den andre sida er det tradisjon for at stortingsrepresentantar ikkje blir nominerte til Nobelkomiteen, peikar Arnstad på. Ap oppmodar dei andre partia til å stå ved praksisen om ikkje å velja vararepresentantar eller stortingsrepresentantar.

– Eg meiner dette verken skal gjerast partipolitisk eller til eit spørsmål om politisk retning på ein kandidat, men til eit spørsmål for presidentskapet om kva sedvane knytt til Nobelkomiteen som valkomiteen bør følgja, seier Arnstad.

Parlamentarisk nestleiar i KrF Hans Fredrik Grøvan seier verken ja eller nei til Aps initiativ.

– Vi ønskjer å høyra kva presidenten legg fram og dei vurderingane han gjer i forhold til det reglementet Stortinget har valt å følgja i tidlegare utnemningar, seier han til NTB.

Thommessen uroleg

Thommessen kallar inn dei parlamentariske leiarane på Stortinget til eit møte om saka over helga. Dei parlamentariske leiarane fungerer som eit sekretariat for valkomiteen, som Thommessen leier og formelt skal innstilla kandidatane til Nobelkomiteen.

Frps Hagen-nominasjon uroar stortingspresidenten, som meiner innstillinga utfordrar ei etablert forståing på Stortinget.

– Det har vore ein praksis gjennom mange år at sitjande stortingsrepresentantar ikkje bør veljast av omsyn til den uavhengige stillinga til Nobelkomiteen, seier Thommessen.

Sekretær for Nobelkomiteen Olav Njølstad og Stortingets konstitusjonelle avdeling har peikt på at det ikkje er tradisjon for at stortingsrepresentantar blir valde inn. Samtidig har det vore slege fast at det til sjuande og sist er Stortinget som bestemmer reglane.

(©NPK)