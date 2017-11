Budsjett-partnarane håpar på fjør i hatten

– Det vil vera ei fjør i hatten for oss som er nye om vi klarar å bli samde innan fristen på måndag. Vi arbeider til klokka 24 kvar einaste dag for å få det til, seier finanspolitisk talsperson i Frp Helge André Njåstad.

Spørsmålet om inndekning er framleis det som skaper bry i forhandlingane. For Frp er det i utgangspunktet uaktuelt å auka momsen på brus og godteri og gjera bensin og diesel dyrare.

– Men elles har vi strekt oss langt for å få til ei semje, seier Njåstad.

Nærmare mål

Forhandlingsmøtet fredag var det lengste hittil. Først etter dryge to timar gjekk dørene til statsrådssalen opp.

– Vi har hatt gode og konstruktive samtalar og har kome nærmare eit mål, sa finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, ved møteslutt.

Han la til at det framleis står att ein del på utgiftssida, altså er det framleis eit stykke att før regjeringspartia har møtt budsjettkravet til KrF.

Ved inngangen til forhandlingane leverte partiet ei lang liste som mellom anna inneheldt reversering av dagpengekutt og innføring av skatteklasse 2 på nytt, i tillegg til betre pleiepengeordning, billegare barnehage og ein dyr lærarnorm på maks 15 elevar per lærar.

Augnar semje

Terje Breivik i Venstre, den einaste blant forhandlarane som også var med i førre periode, meiner framdrifta er lovande med tanke på ei semje måndag.

– Vi har blitt presentert for eit nytt tilbod frå regjeringspartia, som skal ha honnør for å arbeida raskt, seier Breivik.

Leiar for finanskomiteens Nikolai Astrup (H) seier forhandlarane gjer kva dei kan for å halde den interne fristen for semje, som går ut måndag. Det er semje om å halda oppe kontakt og dialog gjennom helga, og sjansane er store for eit nytt forhandlingsmøte søndag ettermiddag.

