Norske bankar går saman om betalingsløysingar

Bankane har inngått ein intensjonsavtale om å vidareutvikle «dei mest kundevennlege og effektive betalings- og identifiseringsløysingar i verda».

Satsinga vart lansert på ein pressekonferanse fredag formiddag.

– Gjennom å slå saman Vipps, BankAxept og BankID Norge er målet å skape endå betre kundeopplevingar og stå sterkare i konkurransen mot dei globale teknologigigantane, heiter det i ei pressemelding frå BankAxept, BankID og Vipps.

Det skal opprettast eit nytt selskap som etter planen skal vere i drift frå 1. august neste år, under føresetnad av godkjenning frå styresmaktene.

Samarbeid

– Noreg er unikt gjennom at vi i fleire tiår har hatt eit samarbeid mellom bankane i Noreg på betalingsløysingar. Det har gitt oss nokre av dei beste og mest effektive tenestene og infrastrukturane i verda, ifølgje analysar gjort av Noregs Bank. Dette samarbeidet tar vi no eit steg vidare og etablerer Nordens leiande og mest framtidsretta aktør innan betaling og identifisering, seier Finn Haugan, styreleiar for BankAxept og for Sparebank 1.

Det nye selskapet får 108 tilsette og skal halde til i Oslo.

Utanlandsk konkurranse

Også Vipps-sjef Rune Garborg påpeikar at dette samarbeidet vil gjere dei norske løysingane betre rusta til å konkurrere mot store utanlandske aktørar.

– Betalingsmarknaden er i radikal omvelting med endringar i brukaråtferd, teknologiske nyvinningar og nye rammevilkår. Globale aktørar er allereie tungt til stades i den norske betalingsmarknaden, og dei store teknologigigantane sit med fingeren på knappen for å sikre seg ein del av betalingane til nordmenn, seier han.

Betalingsappen Vipps har i dag omtrent 2,7 millionar brukarar. Selskapet er eigd av 106 norske bankar.

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Noreg. Åtte av ti kortbetalingar i butikk blir utført med eit BankAxept-kort. I fjor vart det gjennomført meir enn 1,6 milliardar transaksjonar.

Innloggingssystemet BankID Norge blir brukt av alle bankar i landet, fleire offentlege digitale tenester og stadig fleire verksemder i andre bransjar

