Universitetet i Oslo får knusande rasismekritikk frå likestillingsombodet

Bakgrunnen er ein klage frå ein tilsett i eigedomsavdelinga ved UiO og Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Den tilsette stod i vår fram og hevda at kollegaer ropte apelydar etter han, kalla han «black stupid man», «neger» og «jævla apekatt».

Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) har sett på saka og slår fast at den tilsette blei utsett for rasistiske og nedverdigande kommentarar, skriv Universitas.

LDO viser til ein intern rapport frå universitetet der det også går fram at den aktuelle tilsette ikkje var åleine om å bli utsett for diskriminering.

– I tillegg til ord og kommentarar som blei brukt overfor den tilsette, har det ifølgje rapporten frå universitetet også blitt brukt uttrykk som «guling», «kineser», og «kvinner bør holde seg på kjøkkenet», skriv likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm i ein uttale om saka.

Ho meiner det er tydeleg at UiO ikkje har gjort nok for å hindra eller førebyggja trakasseringa, slik dei er lovpålagt å gjera etter diskrimineringslova.

– At fleire har stått for trakasseringa, at ho har skjedd over tid og også overfor andre arbeidstakarar, har slik ombodet oppfattar det, gjeve universitetet ei særleg oppmoding til å setja i verk førebyggjande tiltak mot slik trakassering. Slike tiltak kan ikkje ombodet sjå at universitetet har sett i verk, skriv LDO.

Universitas har vore i kontakt med rektor ved UiO som seier han ikkje vil kommentera saka før i neste veke.

