Miljøvernforbundet melder villreinslakting

– Norges Miljøvernforbund (NMF) melder med dette Miljødirektoratet og Mattilsynet for å bryta reglane i Naturmangfaldlova med overlegg ved den planlagde nedslaktinga av 2.200 villrein i Nordfjella-området, skriv NMF i meldinga som er levert inn til politiet, Økokrim og som innmeldt sak til Stortinget.

I politimeldinga krev NMF mellom anna at saka blir etterforska. Dei krev også straffeforfølging av direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro og direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

– Vi tek det til etterretning, seier seksjonsleiar Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB.

NMF ber også kontroll- og konstitusjonskomiteen ta initiativ til å opna sak mot direktorata og departementa, med grunngjeving om at «nedslaktingen bryter ned grunnleggende prinsipper innen naturforvaltning». NMF kritiserer løysinga om å redusera villreinstamma i kampen mot den dødlege sjukdommen.

Mattilsynet sa til NTB måndag kveld at dei ikkje vil kommentera saka før dei har lest meldinga som er levert til politiet.

Påvist sjukdom

Statens naturoppsyn gjennomfører jakta, som er vedteke av Mattilsynet og Landbruksdepartementet. Målet er å skyta 1.500 villrein i Nordfjella villreinområde, som strekkjer seg over fylka Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ved å utrydda heile stamma håpar ein å fjerna den svært smittsame skrantesjukevarianten (CWD) frå norsk jord, ein sjukdom som berre er påvist ein stad i Europa – nettopp i Nordfjella.

– Når det gjeld tiltaket, er det basert på ein nøye vitskapleg gjennomgått saneringsplan, seier Knutsen i Statens naturoppsyn.

Etter haustjakta i år var stamma redusert frå 2.200 dyr til rundt 1.500, og 7. november starta eit statleg jaktlag med nedslaktinga av resten av stamma. Veterinærinstituttet har så langt påvist sjukdommen hos ein bukk som er felt av det statlege jaktlaget.

– Nedslaktinga fjernar viktig bevismateriale for å forstå kva som har skjedd i Nordfjella. NMF er av den oppfatning at ein bør gje seg tid til å forska på villreinstamma i det aktuelle området og prøva å få greie på kva som har skjedd og årsaker, heiter det i meldinga frå NMF.

Dyrevernarar

Tidlegare i november melde organisasjonen Dyrenes Røst Mattilsynet for dyremishandling i jakta på 1.500 villrein i Nordfjella. Jenny Rolness i Dyrenes Røst meinte mellom anna at grunnlaget for nedslaktinga er mangelfull, sidan smitten allereie kan ha spreidd seg utanfor området.

CWD-koordinator Hallgeir Herikstad i Mattilsynet peikte då på at alle dyr som blir smitta med skrantesjuke, opplever stor liding.

– Å ikkje prøva å stoppa ein dødeleg sjukdom frå å spreia seg vil vera grov dyremishandling, sa han til NTB. Han sa at Noreg har eit ansvar for å hindra at sjukdommen spreier seg til andre land.

– Viss vi ikkje handlar no, risikerer vi å hamna i ein situasjon som fører til store lidingar for hjortedyr over heile landet. Då vil det bli umogleg å få bukt med sjukdommen, sa Herikstad, og informerte samtidig at villreinstamma skal reetablerast så raskt det er mogleg.

I meldinga levert inn 20. november, blir det også saka NMF omtalar som «mislykket bruk av giften rotenon for å utrydde parasitten Gyrodactylus salaris», nemnd

