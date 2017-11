Nedgang i skulefråværet, men rektorar bekymra for dei svakaste elevane

Utdanningsdirektoratet la måndag fram endelege tal for fråværet for skuleåret 2016–2017, skuleåret etter at den omstridde fråværsgrensa vart innført. Dei viser at det gjennomsnittlege dagfråværet er redusert med 33 prosent og timefråværet med 29 prosent.

På studiespesialiserande linje har fråværet gått ned frå i snitt fem dagar og 12 timar i skuleåret 2015–2016 til tre dagar og ni timar i skuleåret 2016–20017. På yrkesfag har fråværet gått ned frå i snitt seks dagar og 12 timar til tre dagar og sju timar i same periode. Tala viser også at fråværet er nesten halvert blant elevane som hadde høgst fråvær.

Dagfråværet har gått ned i alle fylke, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark. Også timefråværet har gått ned i alle fylka, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefråværet.

Redusert fråvær, men …

Same dag som utdanningsstatistikken vart publisert la Fafo fram ein ny forskingsrapport om erfaringa til skulane og rektorane med fråværsgrensa. I rapporten med namnet «Redusert fravær, men …» svarar mange rektorar at dei opplever at ordninga har ei usosial og geografisk slagside.

Rektorane meiner dokumentasjonskravet favoriserer elevar frå ressurssterke heimar, som får hjelp til å skaffe dokumentasjon og som har foreldre med økonomi til legekonsultasjonar og legeattestar. Elevar med svak økonomi og lite støtte heimanfrå slit derimot med både å betale for legerekningar og skaffe dokumentasjon, er erfaringa frå rektorane.

«En potensiell sementering av utanforskap og forsterkning av sosiale forskjeller er blant de tydeligste utilsiktede konsekvensene av fraværsgrensen på nåverende tidspunkt», slår rapporten fast.

Fylkesvise forskjellar

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) meiner dei ferske fråfallstala viser at bekymringa til rektorane ikkje har slått til.

– Fafo-undersøkinga vart sett i verk før sommaren og dreier seg om forventningane til skuleeigarar og rektorar til ordninga. Mange var bekymra for at fråværsgrensa ville slå uheldig ut for dei mest utsette elevane, men dette har heldigvis ikkje skjedd, seier Asheim til NTB.

Han viser til at det faktisk er ein liten nedgang i delen elevar som ikkje får vurdering i fag på grunn av fråværet sitt, ikkje ein auke som frykta. Her er det likevel forskjellar mellom fylka. Både Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark har hatt ein auke i delen elevar som ikkje har vurderingsgrunnlag i minst eitt fag.

Fafo-rapporten har funne betydelege forskjellar i korleis fylke og skular praktiserer reglane, og åtvarar om at det truar prinsippet om at alle elevar skal behandlast likt. Asheim seier desse forskjellane mellom skular og fylke er noko det må takast tak i.

Dyrt for samfunnet

Ein annan utilsikta konsekvens som er omtalt i Fafo-rapporten, er presset ordninga har lagt på fastlegane. Fleire har opplevd stor pågang av elevar som treng dokumentasjon for mindre alvorleg sjukdom, noko som igjen har gått utover andre pasientgrupper. Fleire konsultasjonar for uviktige plager har igjen auka utgiftene for det offentlege gjennom refusjonsordninga.

– Det er ei dyr ordning, både for elevane og for samfunnet, er ein fastlege sitert på i undersøkinga.

Asheim seier han er ueinig med legen:

– Noko av det dyraste for eit samfunn er når unge menneske fell ut av vidaregåande skule og ikkje fullfører, noko som har ein dokumentert samanheng med å seinare falle ut av arbeidsliv og utdanning. Samtidig må vi kunne vere opne for å sjå om det er andre måtar vi kan dokumentere sjukefråværet på, seier Asheim.

(©NPK)