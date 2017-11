Klart for storregionen Viken – med velsigning frå KrF

Opposisjonen fekk altså ikkje fleirtal for å stoppa samanslåinga av Buskerud, Akershus og Østfold, ifølgje Aftenposten.

– Svært skuffande at KrF vil stilla seg bak eit makkverk av ei reform som er ført i pennen av parti som ope seier dei vil leggja fylkesnivået ned og til og med seier at dette er første steg på vegen, seier Karin Andersen i SV, leiar i kommunalkomiteen på Stortinget.

Saka er ikkje behandla i komiteen. Andersen meiner det dreier seg om hestehandel mellom partia i forlenginga av budsjettsamtalane.

– At KrF vel å stilla seg bak denne tvangen etter høyringa i Stortinget som avslørte at ingen av desse tvangsgiftene var lykkelege eller godt grunngjevne, viser at dei sit i saksa til Høgre og Frp, seier ho til NTB.

– Må få fleire oppgåver

Viken blei vedteke at Stortinget før sommaren, men opposisjonen ønskte omkamp om samanslåinga og har fridd til KrF. Partiet vender derimot tommelen ned for forslaget, stadfestar kommunalpolitisk talsperson Torhild Brandsdal overfor Aftenposten.

Partiet viser til at ein «i respekt» for semja mellom partia tidlegare i år om regionreforma ikkje vil fremja eller stemma (for) nokon reverseringar eller endring av den nye fylkesstrukturen som Stortinget vedtok 8. juni 2017, skriv avisa.

I merknadene strekar KrF derimot under at dei nye regionane må få tilført fleire oppgåver når dei blir etablerte i 2020.

Sa nei til tvangssamanslåing

KrF set likevel foten ned for tvangssamanslåing av kommunane Bindal og Leka. Det førte til jubel i Senterpartiet.

– Dette er ein viktig prinsippsiger. Det er ikkje lenger fleirtal på Stortinget for å bruka tvang i kommunereforma. Tvangstankane til regjeringa har no fått ein nådestøyt, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han er svært glad for avklaringa frå KrF tysdag, som han meiner gjev kommunane arbeidsro.

Reversering

Regjeringa tvinga opphavleg Leka kommune i Nord-Trøndelag og Bindal på Helgeland i Nordland til å slå seg saman med dei nordtrønderske kommunane Vikna og Nærøy.

Når KrF no meiner at dei to første må få halda fram som før, sikrar partiet fleirtal i Stortinget for at akkurat desse småkommunane får høve til å be om reversering, skriv Aftenposten.

Stortinget vedtok 8. juni at i alt 15 kommunar skal tvingast til å slå seg saman. Det var likevel berre Leka og Bindal som var sikre på at dei ville be om reversering viss dei skulle få denne sjansen etter valet.

Resten står

Saka er aktualisert av eit Sp-forslag som opnar for at tvangskommunar som ønskjer reversering skulle få lov til det. Ap, SV og Raudt har tidlegare gjort det klart at dei vil støtta forslaget, og no sørgjer altså KrF for fleirtal for å gjera om for to av i alt 15 kommunar som er omfatta av tvang.

Ifølgje avisa opnar KrF også for at samanslåinga av Sandnes og Forsand kan gjerast om – sjølv om dette ikkje blei gjort ved tvang. Bakgrunnen er at det i Forsand har blitt politisk fleirtal mot den frivillige samanslåinga i etterkant av stortingsvedtaket i juni.

