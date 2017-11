Småbrukarlaget om ulvejaktstans: – Det kan ikkje vere sant!

– Eg reagerer med vantru. Det kan ikkje vere sant. Det er heilt utruleg når det finst så mykje bevis for at det ikkje går an å leve med så mykje ulv, seier Furuberg til NTB.

– No må alle gode krefter som vil vareta sikkerheit for folk og fe verkeleg seie frå, seier ho vidare, og viser til ein historie frå Grue Finnskog som fortalde at ein ulv hadde følgt etter to gutar på 12–13 år.

Ho ber stortingsfleirtalet om å ta grep.

På spørsmål om ikkje rettsavgjerda viser at lisensjakta går føre seg på sviktande juridisk grunnlag, svarar Furuberg:

– Om det er det eine eller det andre så må det takast eit tak for at det skal bli leveleg, for det går ikkje an lenger.

Leiar Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag meiner rettsavgjerda er alvorleg.

– Det betyr i praksis at ein suspenderer forvaltinga av ulv på norsk territorium, seier han til NTB:

– Når vi veit kva vekstpotensial det er i ein ulvestamme, er dette veldig urovekkjande for landbruks- og utmarksnæringa i Noreg, fortset han.

Både han og Furuberg håpar at jaktstansen vil vare så kort som mogleg.

(©NPK)