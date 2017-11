Nedbør og vind fører til trøbbel fleire stadar

Kraftig snø, regn og vind har ført til trafikale problem i store delar av landet onsdag morgon. Fleire fjellovergangar mellom aust og vest er stengde.

– Det er venta lokalt mykje nedbør i Vest-Agder, Rogaland og Sunnhordland. I tillegg blir det mykje vind med kraftige vindkast i fjellet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland, seier statsmeteorolog Ingrid Bentsen til Dagbladet.

Også Austlandet og Sørlandet får kraftig nedbør i form av snø og regn.

Flyforseinkingar

På Flesland lufthamn er det problem med snøfresaren. Det vil føre til forseinkingar, trass at reservefresaren er sett inn, melder Avinor ifølgje NRK. Reisande blir rådde til å ta atterhald om forseinkingar til og frå Oslo lufthamn og Flesland lufthamn.

– Det snør på Oslo lufthamn i dag. Det blir nokre forseinkingar i flytrafikken, skriv Avinor på Twitter. Dei oppfordrar reisande til å møte som normalt.

Utforkøyringar

Det er meldt om utforkøyringar i Telemark, Trøndelag, Hordaland og Rogaland, opplyser politiet. Det er ikkje meldt om alvorlege personskadar.

I vest gjer uvêr at riksveg 7 over Hardangervidda først vart stengt for køyretøy under 7,5 tonn, mens det var kolonnekøyring for tyngre køyretøy. Klokka 6 vart vegen over fjellet heilt stengt.

– E134 over Haukelifjell er også heilt stengt, seier Larsen.

Kraftige vindkast

På Sørlandsbanen og Arendalbanen har Bane Nor sett opp beredskapen mellom Kristiansand og Neslandsvatn, og mellom Nelaug og Arendal på grunn av kraftig vind.

I Sandnes er Vågsgata nær Bystasjonen stengt på grunn av glas i vegbana. Glaset er truleg blåst ut av ein veranda etter kraftige vindkast, skriv Stavanger Aftenblad. I Hillevåg melder brannvesenet at dei rykker ut til eit bygg der takplater har losna.

(©NPK)