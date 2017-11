Dårleg år for Rema 1000 – no trur dei trenden snur

Rema 1000 har hatt dårlege tider etter lanseringa av Æ-appen og bestevenn-strategien i januar og fram til oktober. Uoffisielle, konfidensielle tal frå analysebyrået Nielsen, som Aftenposten har fått tilgang til, viser at kjeda så langt i år har hatt ein organisk omsetningsnedgang på 5,8 prosent.

Organisk vekst/fall viser utviklinga mellom samanliknbare butikkar frå i fjor til i år. Det vil seie at nye eller nedlagde butikkar ikkje er tatt med i samanlikninga.

Selskapet vedgår overfor avisa at året fram til oktober har vore ein nedtur, men seier at tala frå dei siste fire vekene har vore svært gode, og at kundeveksten er tilbake etter fleire månader med negativ utvikling.

– I slutten av oktober skrudde vi prisane ned på 1.300 varer, og vi viser dei nye låge prisane til kundane våre igjen, seier Jan Frode Johansen i Rema Franchise på spørsmål frå Aftenposten om kva dei gjer som no fungerer.

På kort sikt vil dette føre til lågare omsetning for Rema 1000. Kjeda meiner likevel tiltaket kjem til å lønne seg på lengre sikt, fordi det vil føre til fleire kundar og dermed auka omsetning.

I april i år viste ei undersøking frå Kantar TNS at omdømmet til Rema hadde falle med 32 poeng frå året før. Kjeda hamna da på ein 67.-plass av dei 70 bedriftene på lista.

I september forsvann både innkjøpsdirektøren og marknadsdirektøren i Rema 1000 frå stillingane sine på dagen.

