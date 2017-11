Norske Skog tapte 9 millionar kroner

Til samanlikning hadde konsernet eit overskot på 190 millionar kroner i same periode i fjor, opplyser Dagens Næringsliv.

Resultata er likevel mykje betre enn i andre kvartal i år, då selskapet tapte 546 millionar kroner.

Norske Skog skulle ha lagt fram sine resultat 19. oktober, men fristen vart utsett for å gi konsernet meir tid til å dra i land ei refinansieringsløysing som kan redde konsernet frå konkurs før tala vart frigitt.

For tre veker sidan gjekk fristen for ein redningsplan for Norske Skog ut, utan at konsernet og kreditorane har komme til semje.

