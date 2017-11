Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikkar

Same dag som Norske Skog og Aker slapp sine kvartalstal, kjem det ei ny børsmelding frå Aker.

Der kjem det fram at Aker saman med hedgefondet Oceanwood vil by på aksjane i Norske Skog AS, skriv E24.

Aker og Oceanwood har inngått ein avtale der dei opprettar eit felles selskap som skal by på aksjane.

