Trøbbel i flytrafikken – passasjerar måtte overnatte på Oslo lufthamn

Underkjølt regn førte til mange kanselleringar og forseinkingar på Oslo lufthamn onsdag. Dermed stranda fleire passasjerar på flyplassen.

– Vi innlosjerte fleire passasjerar på hotell. På grunn av omfanget av vêret vart hotella fulle utover kvelden, og passasjerar har vore nøydde til å overnatte på flyplassen, seier pressekontakt i SAS Tonje Sund til NTB.

Sund opplyser at nokre hundre passasjerar vart innlosjerte på hotell, mens eit tital passasjerar måtte overnatte på flyplassen.

Torsdag er vêrforholda betre på flyplassen, men nokre forseinkingar vil det likevel bli.

– Det blir nokre kanselleringar i dag også, som følgje av vêret i går. Det handlar om flytid for pilotar og kabinpersonale, kor lenge dei kan jobbe, seier Sund.

Kan bli fleire forseinkingar

Også Norwegian måtte sende passasjerar på hotell i staden for med fly onsdag.

– Eg har ikkje oversikt over kor mange passasjerar som vart ramma per no, men veit at fleire måtte ta inn på hotell, seier Daniel Kirchhoff, presseansvarleg Norwegian, til NTB. Sjølv om vêrforholda ser betre ut på Oslo lufthamn i dag, opplyser Kirchhoff at det kan bli forseinkingar både her og på flyplassar i Nord-Noreg som følgje av vêret.

– Passasjerar som eventuelt blir ramma, får direkte beskjed frå oss, seier han.

Kansellerte flyavgangar i nord

Stormen Ylva kan skape problem i flytrafikken i Nordland og Troms utover dagen.

Trafikken går omtrent som normalt i Bodø og Tromsø, opplyste Gurli Høeg Ulverud, pressekontakt i Avinor klokka 7.30. Men fleire stader på Helgeland blir det meldt om kansellerte avgangar.

Silje Bramvoll, kommunikasjonssjef i Widerøe, seier til VG at flya deira verken får tatt av eller landa frå flyplassane i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Ho opplyser at kanselleringane vil medføre følgjeforseinkingar ettersom både fly og personell står fast på feil flyplassar.

