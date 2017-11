Nytt redningshelikopter har velta

Velten skjedde under vedlikehald, fortel Stavanger Aftenblad.

– Vi fekk melding om velten like før klokka 15. Helikopteret står rett utanfor hangaren. Det skal ikkje vere personskadar, seier pressevakt Kjetil Hagen ved Hovudredningssentralen i Sør-Noreg.

Helikopteret skal vere skadd. Årsaka til velten er ikkje klar.

Helikopteret kom til Sola på måndag, der det skal testast ut før det kjem i drift neste år.

Alt i juni landa eit nytt AgustaWestland AW101 på flyplassen utanfor Stavanger, men den gongen var det berre for å vise det fram under Sola Airshow. Når helikopteret no har komme til landet, blir opphaldet meir langvarig. No skal det gjennom eit omfattande testprogram, før det etter planen skal setjast inn i normal drift i 2018.

Nokre dagar før jul, 20. desember, kjem etter planen både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Sola for å delta på ein offisiell markering der helikopteret skal visast fram. Innan den tid skal òg helikopter nummer to vere på plass.

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikopter vart inngått i 2013, og dei nye helikoptera skal fasast inn i perioden 2018 til 2020. Sola er først ute og deretter følgjer Ørland (2018), Banak (2019), Bodø (2019), Rygge (2020) og Florø (2020).

