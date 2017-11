Tajik ber Listhaug svare om flyktning-invitasjon

I eit skriftleg spørsmål til innvandringsministeren viser Tajik til vedtaket i budsjettavtalen om at talet på kvoteflyktningar neste år skal aukast frå 1.120 til 2.120.

– Kva slags tiltak vil statsråden setje i verk for å handtere at det etter ein klar invitasjon frå Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre vil komme nesten 24.000 personar til Noreg for å søkje asyl den nærmaste tida? spør Ap-nestleiaren.

Eigen medisin

Tajik gjer med spørsmålet eit forsøk på å la Listhaug smake sin eigen medisin.

– Ansvarlege statsrådar i regjeringa bør forvente å bli tatt seriøst. Ho har fleire gonger påstått at politiske vedtak om å ta imot kvoteflyktningar er å rekne som ein invitasjon til asylsøkjarar om å komme til Noreg, seier Ap-nestleiaren til NTB.

Ho viser til at Listhaug har peika på at det var ein samanheng mellom vedtaket om 8.000 kvoteflyktningar på tre år og dei 31.000 asylsøkarane som kom til Noreg i 2015.

– Etter logikken til statsråden kan vi da rekne med at om lag 24.651 personar no vil føle seg inviterte til å komme til Noreg som følgje av budsjettsemja mellom Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre.

Avviser

Tajik strekar under at ho ikkje står inne for den logikken ho meiner Listhaug forfektar.

– Men eg må jo gå ut frå at ho gjer det sjølv. Da bør ho òg ha klare svar på korleis ho er førebudd på dei konsekvensane ho sjølv meiner Frps mål om å doble talet på kvoteflyktningar vil ha, seier ho.

Ettersom spørsmålet frå Tajik er heilt ferskt, ligg det ikkje føre noko svar frå Listhaug enno. Men NTB spurde finanspolitisk talsperson i Frp om signaleffekten ved det auka talet på kvoteflyktningar da budsjettavtalen vart presentert onsdag kveld.

– Viss du samanliknar med talet på kvoteflyktningar som vi tar imot i år, er det snakk om ein reduksjon neste år, sa Njåstad.

